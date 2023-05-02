Жительница Петрозаводска перевела мошенникам почти три миллиона рублей

У 52-летней петрозаводчанки мошенники выманили 2 980 000 рублей, сообщает МВД Карелии. Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дло.

Женщине поступил звонок якобы от руководителя регионального ведомства, который курирует направление ее профессиональной деятельности. Он сообщил, что ему передали список граждан, пострадавших от действий мошенников, и она есть в их числе. Далее к разговору подключился еще один мошенник, который представился сотрудником силовой структуры. Он объяснил петрозаводчанке, что кто-то пытался снять денежные средства с её банковских счетов, и предложил выполнить ряд действий, чтобы их обезопасить.

Под четким руководством собеседника женщина обналичила все личные сбережения и перевела их на продиктованные номера счетов. Затем она решила посетить правоохранительное ведомство лично и узнать, когда же деньги будут ей возвращены. Тут и выяснилось, что она стала жертвой мошенников, которые воспользовались ее доверчивостью.

Полиция Карелии напоминает, что мошенники в своих преступных целях используют различные обманные уловки. В разговоре они могут представиться кем угодно, при этом нередко используется технология подмены номера.

Чтобы не стать жертвой обмана, достаточно помнить правила личной безопасности и финансовой грамотности. Любую информацию, поступившую по телефону, рекомендуется проверять сразу через официальные источники. // Фото: freepik.com.