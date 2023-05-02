Упавший столб в Олонце: трагедии только чудом удалось избежать

Деревянная опора телефонной связи упала в Олонце, только чудом не задев детей, играющих во дворе. Специалисты Ростелекома не торопятся решать проблему, сообщают подписчики группы "Подслушано в ПТЗ".

"Вот такой у нас столб, три года мы просили Ростелеком заменить его. Упал сам на детский домик. Обзвонили всех. Приехали специалисты и... потрясающий ответ: "Вопрос будет решен после майских праздников", то есть после 9 мая".

Жители Олонецкого района сообщают, что опасность могут представлять и многие другие столбы.

"Вот так выглядит столб на пер. Набережный, напротив дома номер 4, если проедет высокая машина и не заметит, оборвет провод и уронит столб".

Подписчики сообщества советуют другу обращаться с жалобой в прокуратуру.

"По всему району Ростелекомовские столбы валяются, держатся за счет проводов, а они стараются исправить. Плохо стараются. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Повезло еще, что ни на кого не упал, а на детский домик. Не дай бог, на голову кому", жители Олонца радуются, что трагедии на этот раз удалось избежать. // Фото: "Подслушано в Олонце".