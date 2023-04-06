Жительница Карелии заступилась за пьяного мужа и избила инспектора ДПС

В Калевальском районе будут судить 41-летнюю жительницу поселка Боровой. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в марте этого года муж женщины совершил ДТП в нетрезвом виде и оказал сопротивление прибывшему на место инспектору ДПС. Жена вступилась за своего супруга и набросилась на стража порядка с кулаками, причинив ему физическую боль.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено. Жительнице Карелии грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com