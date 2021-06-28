Жительница Карелии обратилась к медикам после избиения мужем

В полицию Кондопоги обратилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что ее избил 41-летний гражданский муж, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая рассказала, что сожитель, будучи сильно пьяным, нанес ей множество ударов по телу и голове, в том числе по лицу. Горожанка была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

По словам женщины, такое происходит не в первый раз. Ранее ее гражданский супруг уже привлекался к административной ответственности за побои. Теперь ему предстоит понести уголовную ответственность.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Ему грозит до трех месяцев ареста. Фото duja.ru