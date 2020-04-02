02 апреля 2020, 11:49
Жительница Карелии лишилась денег из-за сбоя платежного терминала
Усройство не приняло десять тысяч рублей, а девушка не заметила этого и ушла, чем и воспользовалась следующая клиентка
На севере Карелии из-за сбоя терминала была совершена кража. Жертвой стала костомукшанка, которая попросила дочь внести десять тысяч рублей на банковскую карту. Однако деньги так и не были зачислены на счет, хотя девушка и проводила необходимые операции, рассказали в МВД.
Как выяснили полицейские, когда девушка вставляла купюры, две из них терминал не принял, но она не заметила сбой и ушла. Следом к устройству подошла 67-летняя местная жительница, которая забрала десять тысяч из устройства.
Полиция возбудила уголовное дело о краже.