Мужчина украл дорожный знак в Карелии

Представители дорожной организации Прионежского района обратились в полицию по поводу хищения дорожного знака. Они получили сообщение, что на одной из дорог сбит знак «Главная дорога». Когда рабочие приехали ставить знак на место, его там уже не было, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В совершении кражи полиция подозревает 42-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что заметил знак, когда проезжал мимо. Подозреваемый решил сдать его в металлолом. Знак мужчина спрятал у себя в сарае, но сбыть не успел - полиция изъяла и его, и болгарку, которой он был отпилен.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция установила и автомобилиста, сбившего знак. В отношении него составлен административный протокол.