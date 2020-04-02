02 апреля 2020, 11:00
Происшествия

Девушку изнасиловали в Петрозаводске

Мужчина в собственном доме напал на горожанку, ему грозит до 6 лет заключения

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в собственном доме петрозаводчанин напал на знакомую девушку, избил ее, а затем изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Пострадавшей удалось покинуть квартиру, она обратилась в полицию. Мужчина был задержан.

Подозреваемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства совершенного преступления. Горожанину грозит до шести лет лишения свободы.

Обсудить
просмотр
165426
Метки: 
Петрозаводск
Изнасилование
насильственные действия сексуального характера
следственный комитет
новости петрозаводска