Жительница Эссойлы намерена защищать свои права в Страсбургском суде

В республике Карелия продолжается расселение жителей ветхого и аварийного жилищного фонда. Но не все «счастливчики» спешат перебраться в комфортные условия — по разным причинам.

Судебные приставы устали стучаться в двери к жительнице поселка Эссойла Галине Исаковой. Женщина и слышать не желает о переезде в новостройку по ул. Новоселов, д. 5. Квартира предоставлена по площади, соответствующей той, в которой Исакова жила в Эссойле с 2000 года до сноса ветхого дома. Женщина же требует предоставления площади, равной приватизированной, на которой она проживала в поселке Кудама до 1997 года, пока дом не сгорел.

Выяснение перешло в настоящее противостояние между властью Эссойльского сельского поселения и местной жительницей. Глава поселения Андрей Ореховский специально приехал в Петрозаводск, чтобы дать комментарии «Нике Плюс».

Добавим, ранее мы делали видеосюжет о том, как по закону должны расселять граждан из ветхого жилья. Об этом нашему телеканалу рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.