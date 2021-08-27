Жители вепсской деревни пожаловались в прокуратуру на застройку берега

Жители деревни Каскесручей обратились в прокуратуру из-за развернувшегося на берегу Онежского озера строительства. Об этом сообщается в паблике «Любимая деревня. Каскесручей».

Жители старинной вепсской деревни просят надзорное ведомство принять меры и установить законно ли был сформирован участок и проведен аукцион. Строительные работы ведутся на мысе рядом с храмом и на месте березовой рощи, в которой еще совсем недавно проходит культурный фестиваль и которую теперь практически полностью уничтожили. Также жители деревни просят отреагировать и Росреестр.

«Считаем, что формирование участка и присвоение ему в 2021 году категории Ж-1, аукцион и вырубка деревьев произошли с нарушениями водного и земельного кодекса. Требуем признать результаты аукциона недействительными и остановить начатое строительство»,

- приводит паблик часть заявления в ведомства. Уточняется, что в ответ на обращение в ближайшие дни, возможно, 31 августа, на место приедет специалист по земельным вопросам из администрации Прионежского района.

Местные жители провели видеоэкскурсию по некогда живописному берегу, который изуродовала стройка.

Ранее жители обратились к губернатору с просьбой спасти традиционное место отдыха и прогулок, а также в Росприроднадзор.