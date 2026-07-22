Жители СЗФО вложили в ОМС в 3 раза больше средств, чем годом ранее

Обезличенные металлические счета можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии

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За январь-февраль 2025 года объём вложений в обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбере на Северо-Западе вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года жители СЗФО пополнили ОМС на 468 млн рублей. Самый большой рост на Вологодчине и в Республике Коми (более чем в 5 раз), а также в Псковской области (рост в 4 раза).

Драгоценные металлы всегда считались стабильным инструментом вложения и сохранения средств, особенно в долгосрочной перспективе. Обезличенные металлические счета подходят для таких целей оптимально. С ними можно покупать и продавать металлы в любой момент в пару кликов и всегда быть в курсе их доходности. И мы наблюдаем, как растет популярность ОМС на Северо-Западе: в прошлом году портфель увеличился на 40 процентов. Традиционно наибольшим спросом пользуется золото. Также счёт можно открыть в серебре, платине и палладии,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Вложить средства в ОМС можно в СберБанк Онлайн и в некоторых офисах банка. Вы можете уточнить наличие такой услуги непосредственно в удобном для вас офисе или выбрать нужный офис на сайте с помощью фильтра «Обезличенные металлические счета».

Подробнее о металлических счетах — на сайте Сбербанка.

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