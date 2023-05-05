Жители Сегежи жалуются на проблемы с городским транспортом

Несколько майских дней жители улицы Лейгубской в городе Сегежа не могли воспользоваться общественным транспортом, автобуса просто не было. Сегежане жаловались во все инстанции. Глава Сегежского района Марина Гусева пообещала решить вопрос в кратчайшие сроки, о чем сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

"По итогам переговоров действующий перевозчик по маршруту № 4 сообщил, что транспортных единиц, пригодных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, у него нет. Администрацией инициирован отзыв свидетельства на муниципальный автобусный маршрут ул. Лейгубская - ул. Калинина. Решается вопрос о привлечении иного перевозчика".

Глава района отметила, что для решения вопроса потребуется время: необходимо соблюсти все юридические условия для оформления иного транспортного средства и перевозчика на маршрут.

Также Марина Гусева пообещала, что по прежнему расписанию будет курсировать временный автобус. // Фото: Алла Васильева.