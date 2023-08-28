Жители поселка Калевала борются за берег озера

Текст: Елена Малишевская

Более ста подписей собрали жители карельского поселка под обращением к Главе Карелии. Калевальцы просят отменить выделение по программе «Арктический гектар» участков, расположенных в районе береговой линии озера Среднее Куйтто.

«Мы узнали только неделю назад. Сказали соседи. Потом мы зашли на сайт, в программу «Арктический гектар». И действительно: земля на согласовании, т.е. уже кому-то отдали, на карте нарезаны участки. Мы сами ходили и собирали подписи тех, кто против. Как оказалось, многие даже и не знали об этом, в принципе, как и мы. Все люди, которых мы опросили, были в шоке»,

- рассказывают члены инициативной группы.

Это не первый участок, который отдают под застройку в прибрежной зоне Калевалы. Чуть дальше, рассказывают местные жители, находится пляж, но скоро его не будет.

«Пляж уже тоже отдали. На этом берегу купаются люди, красивые места для отдыха. Все пользуются общественным берегом, содержат в чистоте. А теперь стоят уже какие-то домики рядом с озером. Возможно, для туристических услуг».

Авторы обращения подчеркивают, что земельные участки находятся в непосредственной близости к озеру Среднее Куйтто: береговая линия в среднем составляет 30 метров. Выделение такой земли под «Арктический гектар» нарушает природоохранное законодательство Российской Федерации. Более того, в 80-х годах берег озера был признан зоной затопления, и жители поселка Калевала переносили свои жилые дома и строения в другие места.

«В настоящее время берег находится в чистом виде, и жители данных улиц хотели бы сохранить экокультуру озера Среднее Куйтто, а при застройке произойдет разрушение и изменение ландшафта береговой территории, и берег начнет осыпаться»,

- говорится в обращении.

Калевальцев справедливо возмущает тот факт, что при проектировании программы «Арктический гектар» местная власть не учитывала мнение граждан и не проводила никаких опросов. Ссылаясь на федеральное законодательство, жители Калевалы требуют исключить из программы «Арктический гектар» территорию берега озера Среднее Куйтто, в среднем составляющую 30 метров, и признать ее местом общего пользования жителей улиц Вяйнямейнена, Марии Михеевой, Васильева и всех жителей поселка Калевала.

Напомним, что программа «Арктический гектар» действует в Карелии с августа 2021 года. За два года в нашей республике под строительство жилья, фермерство, реализацию туристических проектов и предпринимательских инициатив отдано около 700 земельных участков. Дело хорошее, но, как мы видим на примере Калевалы, не учитывается ни мнение, ни интересы местного населения.

Жители карельского поселка хотят отстоять свое право на свободное передвижение по берегу озера, около которого живут. Наша редакция будет следить за этой историей.