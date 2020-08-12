Жители Петрозаводска завтра смогут сдать нормы ГТО

Жителей Петрозаводска 13 августа приглашают сдать нормы ГТО. Мероприятие пройдет на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Горожане смогут проверить свои силы в беге на 30, 60, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, в метании мяча, метании спортивного снаряда и в прыжках в длину.

На стадионе необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и передвигаться в маске. Участие в мероприятии возможно только по предварительной записи по телефону 77-99-60.