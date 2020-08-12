Ралли «Белые ночи 2020» пройдут в Лахденпохском районе

21 и 22 августа в Лахденпохском районе Республики Карелия состоится этап Чемпионата России и финал Кубка Республики Карелия по автомобильному ралли «Белые ночи 2020», сообщает в своем паблике газета «Вести Приладожья».

Легендарное ралли «Белые ночи 2020» – одно из самых ярких событий в российском автомобильном спорте. Впервые оно состоялось в 1963 году и с тех пор неизменно собирает на старте десятки сильнейших спортсменов из различных регионов России.

Повышенный интерес гонщиков к ралли во многом обусловлен уникальными грунтовыми дорогами, по которым проходит трасса. Именно карельские дороги с их неповторимыми поворотами и трамплинами считаются одними из самых сложных и интересных в России.

В этом году ралли, по понятным причинам, проводится несколько позднее своих традиционных сроков. Протяженность трассы составляет 424 км, из которых 134 км – это дистанция двенадцати скоростных участков.

Стартует гонка традиционно, на Рыночной площади г. Лахденпохья, 21 августа в 15 часов. Там же в субботу, 22 августа, в 17:00 состоится финиш ралли и награждение победителей и призеров соревнования.

ВНИМАНИЕ!

На время проведения скоростных участков будет закрыто движение на отдельных участках автомобильных дорог Лахденпохского района.

Расположение скоростных участков и время закрытия движения на отдельных участках дорог указано на схеме трассы ралли и графике закрытия дорог

Убедительная просьба:

- проявляйте особое внимание и предосторожность;

- не выходите на проезжую часть в течение указанного времени;

- не оставляйте машины на обочинах дорог;

- выполняйте указания контролеров-распорядителей и сотрудников полиции;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь спортсменов!

В часы закрытия трассы по ней ЗАПРЕЩЕНО любое движение!