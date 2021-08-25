Жители Медвежьегорска из-за остановок решили, что власти их не уважают

Житель Медвежьегорска Александр Плеханов обратился к городским властям по поводу новой остановки, которую смонтировали в центре. Мужчина разместил ее фотографию в группе «Медвежьегорск Online» и привел в пример остановочные павильоны в других городах.

«Новая остановка, установленная в самом центре Медвежьегорска. Господа Антипов и Искендеров, вы вообще, уважаете медвежьегорцев?», - написал Александр.

Фотография говорит сама за себя. Она вызвала яркие эмоции у пользователей. Многие написали, что дизайн похож на мусорные баки, что металл самый дешевый и явно долго не простоит, что на стенках уже образовались вмятины.

«Позорище, вы бы еще из гнилых досок остановку состряпали», - негодует один из жителей. «Все лишь бы подешевле, да пострашней! Не для жителей нашего городка, а для галочки освоения денег!», - резюмирует другой.

При этом автор сообщения прикрепил и фотографии остановочных павильонов, которые установили в похожем на Медвежьегорск городе Семенове Нижегородской области.

«Посмотрите, какими должны быть остановки в любимом городе», - предложил он властям.

По словам Александра Плеханова, в Семенове особо нет промышленности, он «такой же нищий».

«Но вот как бывает, когда городом управляют не просто неравнодушные люди, но еще и со вкусом», - отметил медвежьегорец.

Таких остановок по всему городу – десятки, уверяет Александр.

В Медвежьегорске же остановочные павильоны стоят далеко не везде. Так что некоторые жители рады любым конструкциям, даже некрасивым.

«В дальних уголках города их вообще нет, как будто там не живут люди. Если нет денег в бюджете на все сразу, то хотя бы по две три в год надо закладывать при формировании бюджета. И за несколько лет появятся везде остановки», - написал Валерий.

Сотрудники администрации Медвежьегорского района ответили в комментариях, что составили акт визуального осмотра остановочных комплексов по улицам Повенецкая, Ленина и Дзержинского. В подрядную организацию направили письмо с требованием устранить выявленные недостатки. // Фото: Александр Плеханов/ВКонтакте