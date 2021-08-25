Жители Древлянки жалуются на отсутствие мест в детских садах

Одна из жительниц Петрозаводска пожаловалась на нехватку мест в детских садах и упрекнула власти в непродуманных решениях при выдаче разрешений на строительство домов. Она сообщила в группе «Подслушано в Петрозаводске», что не может устроить своего ребенка в сад на Древлянке.

«Живем на Древлянке, работаем на Древлянке. Рядом 112-й и 113-й сады. А место предлагают ребенку на Кукковке или Ключевой. Это при том, что новый филиал № 113 открыт. Головой думать надо перед тем, как строить дома в 19 этажей. Куда детей девать с этих домов?», - возмущается пользовательница.

По ее словам, в садиках, расположенных на территории микрорайона, вообще нет мест.

«Я вот не понимаю, почему я с Древлянки должна на Ключевую ребенка возить?», - риторически вопрошает мать.

Она предложила властям строить отдельные садики для льготников, чтобы в обычных оставались места для «простых» детей.