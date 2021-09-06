06 сентября 2021, 21:26
Соцсети

Жители Кеми спорят из-за спиленных тополей

Кемчане в соцсетях просят помочь им избавиться от старых деревьев

Жители самовольно спилили в Кеми часть тополей и попросили помочь им завершить работу. Сообщение появилось в паблике «Подслушано/Кемь» ВКонтакте.

Кто-то из горожан анонимно разместил просьбу помочь спилить старые тополя и опубликовал фотографии уже спиленных.

«Работа проделана частично, но необходимо спилить старые тополя, которые несут угрозу жизни… Помогите, пожалуйста, ускорить это, ведь начинаются сильные ветра», - сказано в публикации.

В комментариях другие кемчане отметили, что не стоит лишать город деревьев, лучше содержать их в порядке и ухаживать, а то уже и так «выпилили всю Карелию».

«Интересно, те, кто так рьяно ратует за спил деревьев, сами хоть одно дерево в жизни посадили? Кстати, по закону за каждое спиленное в городе дерево должно быть высажено два новых. И не просто высадили и забыли, а деревья должны прирасти. Что-то ничего подобного не наблюдается», - написал один из пользователей. // Фото: источник

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Метки: 
новости якарелии
Кемь
спил деревьев