Врачи из Петрозаводска осмотрят взрослых и детей в Сегежском районе

Бригады врачей из Петрозаводска отправятся в Сегежский район. Специалисты осмотрят детей и взрослых. С 8 по 10 сентября врачи будут работать в поселках Черный порог, Олений, Вача, Пертозеро. Об этом в своем аккаунте написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Также ежедневно в перечисленные населенные пункты будет ездить врач из Надвоиц. Правда, это временная мера. Пока не будет трудоустроен медицинский работник. Министр затронул и вопрос с обеспечением лекарств. По словам руководителя ведомства, отпускать лекарственные препараты станут в ФАПе. По словам Охлопкова, для этого не требуется санэпидзаключение, но нужно лицензирование.

«В населенных пунктах Оленье, Пертозеро и Вачи будут созданы домовые хозяйства, но фельдшер из Черного Порога будет приезжать в эти поселки на постоянной основе», - добавил в заключение министр. (фото orzalaga, pixabay.com)