Водопад в Мурманской области потек в обратном направлении

Удивительное явление природы запечатлели на видео по соседству с Карелией. В Мурманской области водопад неожиданно стал «падать» вверх.

Мощный ветер на побережье Баренцева море вызвал редкое явление: вода в водопаде в Териберке была вынуждена изменить свое направление.

Кадры накануне вечером опубликовал паблик «Моя Териберка». Место стало популярным среди туристов после выхода фильма «Левиафан».