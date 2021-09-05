05 сентября 2021, 13:04
Водопад в Мурманской области потек в обратном направлении
Удивительное природное явление увековечили на видео
Удивительное явление природы запечатлели на видео по соседству с Карелией. В Мурманской области водопад неожиданно стал «падать» вверх.
Мощный ветер на побережье Баренцева море вызвал редкое явление: вода в водопаде в Териберке была вынуждена изменить свое направление.
Кадры накануне вечером опубликовал паблик «Моя Териберка». Место стало популярным среди туристов после выхода фильма «Левиафан».