05 сентября 2021, 13:04
Соцсети

Водопад в Мурманской области потек в обратном направлении

Удивительное природное явление увековечили на видео

Удивительное явление природы запечатлели на видео по соседству с Карелией. В Мурманской области водопад неожиданно стал «падать» вверх.

Мощный ветер на побережье Баренцева море вызвал редкое явление: вода в водопаде в Териберке была вынуждена изменить свое направление.

Кадры накануне вечером опубликовал паблик «Моя Териберка». Место стало популярным среди туристов после выхода фильма «Левиафан».

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паблик
водопад
Териберка
Мурманская область
ветер