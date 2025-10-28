Жители карельской столицы решили одну проблему и борются с новой

В начале октября у жителей улицы Хейкконена и многоквартирного дома № 8 по бульвару Интернационалистов в Петрозаводске решилась их проблема: заасфальтировали пылившую много лет дорогу, но возникла новая сложность. Об этом они рассказали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Почему нельзя сделать так, чтобы в результате решения одной проблемы не появлялась бы другая, новая?»

— задается вопросом автор поста.

Жители карельской столицы вновь озвучили просьбу, с которой уже обращались в администрацию города: ограничить скорость движения по улице Хейкконена. После асфальтирования дороги, за что жители Древлянки благодарны мэрии, она «сразу превратилась во взлетно-посадочную полосу».

«Знаки установили. Как думаете, кто-нибудь из водителей эти знаки вообще во внимание принимает? Ответ соответствующий. Представляете скорость, с которой теперь по ней передвигается весь поток машин со Скандинавии и обратно?»

— говорится в публикации.

По словам жителя Древлянки, пересекать перекресток Сиреневая — Хейкконена бывает сложно технически и опасно для жизни. Машины делают крутые виражи и вылетают на встречную полосу.

«А по дороге стайками ходят дети в школу № 46 (между прочим, утром, когда машины только успевают прошуршать мимо прохожих), мамы с колясками, дети на велосипедах и самокатах»,

— продолжает делиться наблюдениями автор поста.

Он предлагает нарисовать «зебру», поставить знаки с человечками и установить «лежачих полицейских», чтобы предотвратить возможные происшествия и трагедии.

Активисты определили для себя и альтернативные варианты изменить ситуацию: заказать большой баннер в виде знака «Пешеходный переход» или озвучить проблему на «горячую линию» президента России.

Публичное обращение жителей Петрозаводска не осталось без внимания администрации города, которая приняла его в работу и обещала написать дополнительно в течение пяти рабочих дней.