Жители Карелии закрыть долги смогут на петрозаводском вокзале

На главном железнодорожном вокзале Карелии 16 июня c 11.00 до 13.00 сотрудники транспортной полиции и управления Федеральной службы судебных приставов проведут акцию «Узнай о своих долгах». В рамках профилактической операции «Должник» жителям и гостям региона будет оказана консультативная помощь о порядке погашения задолженностей и разъяснены их права и обязанности.

«В режиме онлайн можно будет узнать об имеющихся долгах или их отсутствии с помощью информационного сервиса, получить консультацию у сотрудников транспортной полиции и судебных приставов по вопросам исполнительного производства, а также оплатить задолженность»,

- рассказали в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Организаторы акции настоятельно рекомендует жителям республики, во избежание принудительных мер, проверить наличие задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и своевременно оплатить имеющиеся долги. Фото: istockphoto.