скончался Михаил Анненков

В правительстве региона сообщили о кончине замминистра труда и занятости Михаила Анненкова. Также Михаил Вячеславович был председателем госкомитета республики по вопросам развития местного самоуправления.

«Сегодня на 66 году жизни от продолжительной болезни скончался Михаил Вячеславович Анненков. С 1991 года Михаил Вячеславович трудился в системе органов службы занятости населения на разных должностях. Начинал свой трудовой путь мастером, затем механиком Сегежского деревообрабатывающего комбината. Безупречная порядочность, глубокое уважение к людям, богатый профессиональный опыт позволили Михаилу Вячеславовичу заложить в работу органов исполнительной власти, службы занятости традиции, которые будут продолжены. Светлая память настоящему профессионалу своего дела»,