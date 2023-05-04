Жители Карелии встретили на прогулке целый клубок змей

Жители Карелии продолжают встречать змей в республике. Кому-то удается заснять на видео целое змеиное семейство.

«Змеи в Северном Приладожье холодным маем 2023 года»,

- ролик с такой подписью опубликовало сообщество «Вести Приладожья». На кадрах виден клубок змей, безмятежно расположившихся в траве и на камнях у водоема.

Посты в социальных сетях с фотографиями змей этой весной появлялись и раньше. К примеру, о ранней встрече с гадюкой рассказывал карельский писатель Дмитрий Новиков. // Фото: скриншот видео, «Вести Приладожья»