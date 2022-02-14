Жители Карелии в соцсети пожаловались на расхитителей в сгоревшем доме

Сгоревший двухэтажный дом в поселке Элисенваара Лахденпохского района привлек внимание неизвестных.

Местных жителей возмутило то, что в поисках наживы, кто-то унес с пепелища газовые шкафы, трубы, железные кровати, выломал печные дверцы, хотя на месте пожара еще лежат цветы. В группе «Элисенваара Online» расхитителей назвали мародерами.

В День всех влюбленных предполагаемых любителей наживы вычислили. По информации паблика «Лахденпохья-Навсегда», было подано заявление в полицию.

Жилой дом на Куркиекском шоссе сгорел 3 декабря. По сообщению из соцсетей, в результате возгорания погибли две женщины. 4 декабря СМИ сообщали об одном погибшем. (фото vk.com)