14 февраля 2022, 18:41
Одинокую косулю запечатлели на опушке леса в Карелии
Сфотографировать лесного обитателя в природе назвали удачей
Косуля попозировала фотографу в Карелии. Грациозное животное запечатлено среди сосен в Лахденпохском районе. Фотографии опубликовал паблик «Куркиекского краеведческого центра».
«Куркиеки. Встреча на опушке», - сказано в подписи к фото.
Пользователи соцсети оказались в восторге от красоты животного: «Красивый олешка. Удача такого снять в природе».
Ранее в соцсети были опубликованы фотографии бегущих по лесной дороге косуль.