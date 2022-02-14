Одинокую косулю запечатлели на опушке леса в Карелии

Косуля попозировала фотографу в Карелии. Грациозное животное запечатлено среди сосен в Лахденпохском районе. Фотографии опубликовал паблик «Куркиекского краеведческого центра».

«Куркиеки. Встреча на опушке», - сказано в подписи к фото.

Пользователи соцсети оказались в восторге от красоты животного: «Красивый олешка. Удача такого снять в природе».

Ранее в соцсети были опубликованы фотографии бегущих по лесной дороге косуль.