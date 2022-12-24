24 декабря 2022, 09:11
Жители Карелии в следующем году будут больше платить за капремонт
Размер взносов за капитальный ремонт увеличило правительство РК
Размер взносов на капремонт домов увеличится в следующем году для жителей республики. Постановление правительства подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
В соответствии с документом, в 2023 году за один квадратный метр общей площади тариф составит 11 рублей и 2 копейки.
Когда программа капитального ремонта домов только начиналась, сумма составляла 6 рублей и 30 копеек. В текущем году жильцы платили по 10 рублей и 2 копейки за квадратный метр.
В 2021 году взносы рассчитывали по тарифу 9 рублей 55 копеек за метр, а в 2020 году сумма составляла 8 рублей 90 копеек.