Карельская бумага появится на прилавках сетевого магазина в России
На полках магазинов европейской части России скоро появится офисная бумага карельского производства, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Бумагу EKKO формата А4, производимую на Кондопожском ЦБК, можно будет приобрести по доступной цене в международной сети FixPrice. Компания «Карелия Палп» уже готовит к отправке в распределительные центры сетевого магазина первую партию продукции. Совсем скоро она попадет на полки торговых точек Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, производство бумаги EKKO началось в апреле этого года на Кондопожском комбинате. Для этих целей специально была запущена листорезательная машина. Эксперты отмечают, что состав продукции полностью экологичный. // Фото: минприроды РК.