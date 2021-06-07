Жители Карелии страдают от действий «черных коллекторов»

Принятые Советом Федерации поправки к законодательству - изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на защиту законных интересов должников, будут особенно актуальны в Карелии, где уровень закредитованности населения выше, чем в среднем по стране. Как уточняет Законодательное собрание Карелии, размер штрафа за незаконную деятельность коллекторов будет увеличен до 500 тысяч рублей, наказывать за такие правонарушения начнут и кредитные организации.

«В прошлом году размер долга каждого трудоустроенного жителя республики составлял более 286 тысяч рублей – это 61,5% от размера годовой зарплаты. Сегодня должны быть предприняты все меры для того, чтобы защитить население от действий недобросовестных кредиторов",

- считает сенатор Игорь Зубарев.

По его словам, изменения в КоАП были разработаны в рамках реализации перечня поручений президента РФ по вопросам контроля за деятельностью коллекторов. В существующей версии Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные действия по взысканию долга для кредитора или лица, действующего от его имени.

"Но жалоб от должников, страдающих от "черных" коллекторов, меньше не становится",

- подчеркивает парламентарий.

В Карелии в 2020 году судами рассмотрено 18 протоколов, составленных Управлением Федеральной службы судебных приставов по республике. В ходе проверок установлено, что на должников оказывалось сильное психологическое давление. Людей оскорбляли и унижали. Коллекторы угрожали при личных встречах и по телефону, обклеивали подъезды должников листовками.

Теперь, после внесения изменения в КоАП за незаконные действия по взысканию долга кредитные организации, банки будут нести такую же ответственность, как и сами коллекторы. Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях за незаконные действия по взысканию долгов передаются от судей Федеральной службе судебных приставов. (фото: stolicaonego.ru)