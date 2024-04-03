Жители Карелии сняли фильм о героях спецоперации

Пряжинский Дом культуры, где состоялся показ, был почти полон. Это говорит о том, что интерес к фильму оказался большой. В сентябре – октябре 2022 года жители поселка Пряжа проводили защищать Родину мобилизованных воинов: отцов, братьев, мужей… Выполняя воинский долг, некоторые из героев отдали свою жизнь. Павшим бойцам и был посвящен этот фильм.



«Невероятная гордость, восхищение и благодарность — именно такие чувства вызывали герои фильма — восемь участников спецоперации на Украине, которых навсегда приняла в объятия родная земля. Среди них пряжинцы Роман Макаров и Андрей Федоров»,

— говорят жители Пряжи. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.





Зрители утверждают, что фильм получился искренним, затрагивающим душу.

«Трудно было сдержать слезы, аплодировали стоя», — написал на своей странице глава администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич.

На днях фильм будет доступен к просмотру в социальных сетях.//фото сообщества "Администрация Пряжинского района"