Жители Карелии направили более 400 заявлений на арктический гектар

Земельный участок в арктической зоне стал доступнее. С 1 февраля вступил в силу закон, дающий право всем россиянам на бесплатный земельный участок в Арктике. С августа прошлого года такую возможность имели только жители крайне-северных регионов. Ею уже воспользовались более 2,1 тысячи человек, бесплатно получив участок земли. По данным Минвостокразвития, за полгода с момента старта программы было подано более 4,3 заявок. С 1 февраля претендовать на арктический гектар также могут участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, передает «Интерфакс».

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в Карелии поступило 434 обращения, но наибольшее количество заявлений собрали в Мурманской области – 2478. К слову, общая площадь земли, доступная участникам программы, превышает один миллион гектар. При этом в Кольском Заполярье самый широкий выбор – более 700 тысяч гектаров, в Карелии – 337 тысяч. Стоит отметить, что наиболее популярными назначениями для бесплатных участков стали индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство и организация туризма.

Программа также расширилась для предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Арктики. Они получили возможность работать на льготных условиях сразу в нескольких районах.

По условиям программы земельный участок сначала предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. Если участок используется по назначению, то его можно будет оформить в собственность. В Карелии участки можно получить в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском муниципальных районах и Костомукшском городском округе. Подать заявление о предоставлении земельного участка на территории Арктической зоны Российской Федерации можно на официальном сайте программы «НаДальнийВосток.РФ». (фото wiki-karelia.ru)