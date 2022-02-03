Врачи в Петрозаводске впервые столкнулись с таким числом обращений

Количество заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти, эпидпорог по ОРВИ практически превышен уже на 100 процентов. Главная нагрузка легла на поликлиники, сообщили в ЦУР Карелии.

Люди в соцсетях жалуются на огромные очереди и невозможность получить своевременную медицинскую помощь. Больные с температурой в ожидании теста на ковид проводят по несколько часов в очередях.

Главврач поликлиники № 3 в Петрозаводске Ольга Романенко рассказала «Радио России – Карелия», что такого количества обращений не было никогда.

- История нашей поликлиники такого не помнит, – призналась она. – Считалось, что 100 вызовов врача на дом в день – это очень много. А сейчас у нас по 400 вызовов в день, и мы все их принимаем, все отрабатываем. Такая же ситуация и в других поликлиниках, но, учитывая количество прикрепленного населения, нагрузка у них еще больше, например, в 4-й поликлинике до 1 000 вызовов.

Обслужить все вызовы врачи не в состоянии физически. Они в первую очередь выезжают к маломобильным гражданам, людям старше 60 лет, беременным, инвалидам. Если состояние пациента позволяет, его приглашают подойти в поликлинику, чтобы там сдать анализ на коронавирус.

В медучреждениях начали увеличивать «красные зоны». Так, в отделении поликлиники №1 на Лесном проспекте они стали больше вдвое, во 2-й и 4-й поликлиниках под прием пациентов выделены целый этаж, в третьей – половина этажа.

Во всех поликлиниках увеличено число работников колл-центров. В этом помогают сотрудники других отделений, врачи клиник, не испытывающих большой коронавирусной нагрузки, и волонтеры – студенты петрозаводского медколледжа и медицинского университета.

Чтобы справиться с потоком больных, используют и дистанционные методы – всех, кто находится на больничном, сотрудники поликлиник регулярно обзванивают, осуществляя аудиоконтроль. Если состояние больных ухудшается, к ним на дом отправляются врачи. Однако полностью переходить на дистанционное наблюдение пациентов поликлиники не планируют.