Жители Карелии лишились более миллиона рублей после звонков мошенников

Доверчивые жители региона за сутки перевели жуликам более одного миллиона рублей. Жертвы не догадались, что им звонят вовсе не из банков. Теперь во всех происшествиях разбираются сотрудники полиции.

Самую внушительную сумму в 518 тысяч рублей похитили у 49-летнего петрозаводчанина. Неизвестный в телефонном разговоре сообщил мужчине об оформленном на его имя кредите и предложил заблокировать операцию. Для этого мужчина оформил кредит и перечислил деньги на «безопасный счет». Только потом он догадался, что счет оформлен не на него, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Еще один 73-летний петрозаводчанин узнал про кредит из телефонной беседы, продиктовал реквизиты банковской карты. Пенсионер надеялся, что так собеседник отменит несанкционированные транзакции. В результате аферисты списали с его счета 60 тысяч рублей. Еще одной жертвой стала 43-летняя жительница Кемского района. у нее списали более 47 тысяч рублей. Еще один потерпевший из Кондопоги, 34-летний мужчина, перевел на чужой счет 480 тысяч кредитных денег.

Ранее прокурор перечислила десять фраз, которые могут выдать мошенника с головой. Услышав их в телефонном разговоре, нужно немедленно повесить трубку. (фото unsplash.com, Gilles Lambert)