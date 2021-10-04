Жители и гости Петрозаводска увидят лица современной науки

Более 30 фотографий ученых увидят посетители экспозиции, которая откроется 5 октября на площади Советской в Петрозаводске. Выставка также расскажет об исследованиях, которые проводят ее герои, сообщили в мэрии.

Проект «КарНЦ РАН. Наука в лицах» посвящен 75-летию Карельского научного центра РАН.

С открытия выставки начнется череда научно-популярных и научных мероприятий, которые состоятся текущей осенью в столице Карелии. Они будут в том числе всероссийскими и международными.

Работы ученых республики хорошо известны как в России, так и за рубежом. Они опубликованы в изданиях мирового уровня, в том числе Nature и Science. // Фото: источник