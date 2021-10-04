Должника защитили от звонивших ему по 10 раз в день коллекторов

Коллекторское агентство в Карелии слишком активно добивалось уплаты долга от жителя республики. В результате организация заплатит штраф, сообщили в УФССП по республике.

Мужчина взял кредит в размере 42 тысяч рублей и не вернул вовремя. Задолженность перекупила компания «Национальная служба взыскания». После этого гражданину стали звонить коллекторы и добиваться уплаты долга.

В течение двух месяцев мужчина получил свыше 40 подобных звонков. Порой ему звонили 10 раз в день и более. Мужчина написал жалобу.

В службе судебных приставов сочли, что компания нарушила законодательство и оказала психологическое давление на должника. Агентство привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. // Фото: Sergggio/Pixabay