20 декабря 2023, 19:35
Жителей Вилги не оставили без автобусного сообщения
С 21 декабря рейсы из Петрозаводска в Вилгу будет выполнять «Карелавтотранс-Сервис»
Перевозчик приостановил рейсы из Петрозаводска в Вилгу и до кладбища. Речь идет о рейсах №122 и 122К. Компания «Перекресток» известил автовокзал о временной приостановке двух рейсов.
С четверга рейсы в Вилгу будет выполнять ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис». Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранса».
«По поручению министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, начиная с 21.12.2023 г. (четверг), рейсы по данным маршрутам временно будет выполнять ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис»,
- сказано в сообщении.
Расписание движения автобусов и количество рейсов по маршрутам №122 и № 122К останутся прежними. // фото freepik.com