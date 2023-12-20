Жителей Вилги не оставили без автобусного сообщения

Перевозчик приостановил рейсы из Петрозаводска в Вилгу и до кладбища. Речь идет о рейсах №122 и 122К. Компания «Перекресток» известил автовокзал о временной приостановке двух рейсов.

С четверга рейсы в Вилгу будет выполнять ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис». Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранса».

«По поручению министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, начиная с 21.12.2023 г. (четверг), рейсы по данным маршрутам временно будет выполнять ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис»,

- сказано в сообщении.

Расписание движения автобусов и количество рейсов по маршрутам №122 и № 122К останутся прежними. // фото freepik.com