07 июня 2020, 15:48
Общество

Жителей Петрозаводска призвали сообщать о нарушениях в транспорте

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы работает круглосуточно

Мэрия Петрозаводска призвала жителей города сообщать о нарушениях, замеченных в работе общественного транспорта. Имеются в виду нарушения расписания, действующих в настоящее время коронавирусных ограничений, состояния салонов автобусов.

Звонки принимаются на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 051. Он работает круглосуточно. Собранная информация передается в комитет ЖКХ мэрии и в прокуратуру.

В администрации напомнили, что их сотрудники ежедневно инспектируют транспорт, проверяя соблюдение масочного режима, наличие дезинфицирующих средств, состояние салонов.

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Метки: 
Петрозаводск
ЕДДС
транспорт
прокуратура
пандемия
новости петрозаводска