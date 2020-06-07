07 июня 2020, 15:48
Жителей Петрозаводска призвали сообщать о нарушениях в транспорте
Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы работает круглосуточно
Мэрия Петрозаводска призвала жителей города сообщать о нарушениях, замеченных в работе общественного транспорта. Имеются в виду нарушения расписания, действующих в настоящее время коронавирусных ограничений, состояния салонов автобусов.
Звонки принимаются на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 051. Он работает круглосуточно. Собранная информация передается в комитет ЖКХ мэрии и в прокуратуру.
В администрации напомнили, что их сотрудники ежедневно инспектируют транспорт, проверяя соблюдение масочного режима, наличие дезинфицирующих средств, состояние салонов.