Полиция прекратила массовое мероприятие в Петрозаводске

Вечером в субботу в Петрозаводске автолюбители города решили провести массовое мероприятие, но столкнулись с противодействием стражей порядка. Произошло все около гипермаркета «Леруа Мерлен».

Как рассказал порталу «Петрозаводск говорит» организатор сходки Сергей Кульпин, такие встречи проходят в нашем городе регулярно. На этот раз было решено посвятить мероприятие автозвуку - горожане соревновались, в чьих автомобилях звук громче и чище - и стритрейсингу. Но вскоре после начала встречи на место ее проведения прибыли полицейские.

По словам Сергея Кульпина, стражи порядка попросили собравшихся разойтись, поскольку они присутствовали в общественном месте без масок и не соблюдали дистанцию. Маски в итоге были надеты, но соблюсти дистанцию никакой возможности не было, и автолюбителям пришлось отправиться по домам. Общение с полицией при этом проходило в рамках приличия, отметил организатор.