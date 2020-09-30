Жителей Петрозаводска приглашают пробежать «Километр здоровья»

1 октября в Петрозаводске состоится очередная акция «Километр здоровья». Любители бега соберутся на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.

Первый старт забегов намечен на 18 часов. В городской администрации подчеркнули, что желающим принять участие в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться. Запись закрывается сегодня в 14 часов.

Организаторы обещают провести «Километр здоровья» в соответствии со всеми противоэпидемиологическими правилами.