30 сентября 2020, 09:50
Жителей Петрозаводска приглашают пробежать «Километр здоровья»
Заявочная кампания на традиционный городской забег завершится сегодня в 14 часов
1 октября в Петрозаводске состоится очередная акция «Километр здоровья». Любители бега соберутся на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.
Первый старт забегов намечен на 18 часов. В городской администрации подчеркнули, что желающим принять участие в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться. Запись закрывается сегодня в 14 часов.
Организаторы обещают провести «Километр здоровья» в соответствии со всеми противоэпидемиологическими правилами.