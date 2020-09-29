Детская олимпиада «Маленький чемпион» пройдет в Питкяранте

Детская олимпиада «Маленький чемпион» состоится 10 октября в десять часов утра в ФОКе в Питкяранте. В программе соревнований появится новая дисциплина «Полоса препятствий», что позволит расширить возрастной диапазон участников до пяти лет включительно, рассказали в министерстве спорта Карелии.



Семьи с детьми от полугода и до пяти лет смогут принять участие в трех видах соревнований. В их числе «Марафон ползунков», в котором малыши ползают на скорость; «Забег ходунков», где дети от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев ходят или бегут на скорость; «Полоса препятствий» для малышей от трех до пяти лет.

Семьи, желающие принять участие в детской олимпиаде, могут подать заявку до 8 октября в паблике мероприятия.