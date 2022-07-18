Жителей Петрозаводска предупредили об отключении электричества

Во вторник, 19 июля, энергетики проведут работы на объектах на Старой Кукковке. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с проведением работ с 9 до 16 часов будет ограничена подача электричества в дома на Вытегорском шоссе, а также на улицах Мончегорской, Ломоносова, Щербакова, Чехова, Некрасова и Белинского.

Энергетики принесли горожанам извинения за временные неудобства. Фото: unsplash.com