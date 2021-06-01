Жителей Петрозаводска предупредили о лисе у одной из школ города

Жителей Петрозаводска предупредили о лисе, которая замечена в городе. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, хищник периодически появляется около школы-интерната №24 на улице Сегежской. Жителей карельской столицы просят быть осторожными.

Напомним, ранее в Беломорске очевидцы сняли на видео крупного медведя, гуляющего около дороги на окраине города. Фото goodfon.com