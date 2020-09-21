Жителей Карелии зовут за овощами на сельскохозяйственные ярмарки

В Карелии начался период проведения традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Участвовать в них могут только местные производители.

В паблике «Республика Карелия» появился график проведения осенних ярмарок в сентябре-октябре. Например, в Олонце, Сортавале и Суоярви ярмарки прошли в минувшие выходные. А в Калевале местные жители могут приобрести овощную, мясную и другую продукцию до 26 сентября на площади у районного Дома культуры.

В Питкяранте ярмарка проработает лишь день – 26 сентября с 8:30 до 17 часов на площади улиц Ленина-Гоголя. В Лахденпохье ярмарка будет функционировать 26 и 27 сентября с 9 до 17 часов на площадке перед гостиницей «Карлен». В Медвежьегорске жители смогут приобрести продукцию 26 и 27 сентября с 10 до 17 часов на улице Коммунаров. В поселке Деревянка в Прионежском районе ярмарки будут работать по субботам и воскресеньям на улице мира.

В Кеми ярмарка будет работать 3-4 октября с 9 до 18 часов на городской площади. В Чалне ярмарка будет проходить 3 октября с 11 до 16 часов на площади у Дома культуры. В Беломорске ярмарка состоится 8 октября с 10 до 16 часов на улице Октябрьская, 17-а.

В Кондопоге ярмарка будет проходить с 8 по 11 октября с 9 до 18 часов на площади Ленина, 1. В Пудоже на ярмарку отведен всего один день – 10 октября. Приобрести продукцию пудожане смогут с 9 до 16 часов на площади Павших борцов. В Эссойле ярмарка и песенный фестиваль будут проходить 11 октября с 12 до 14 на улице Октябрьская, 11-а. В Пряже ярмарка пройдет с 12 по 14 октября на автостоянке по улице Мелентьевой.

В паблике «Республика Карелия» сообщается, что вопрос проведения республиканской ярмарки в октябре в Петрозаводске еще решается.



Ранее в пресс-службе администрации города сообщили, что традиционной осенней ярмарки на Инженерной улице не будет, так как там ведутся работы по благоустройству. Однако в мэрии сообщили о том, что республиканские власти намерены провести ярмарку на Казарменской улице. По сообщению Минэкономразвития республики, с 25 по 27 сентября в гипермаркете на Казарменской, 2, состоится выставка образцов продукции. А сама осенняя ярмарка будет проходить в онлайн-формате с 25 сентября по 4 октября.