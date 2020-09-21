Более 20 домов культуры отремонтируют в Карелии за 31 миллион рублей

В Карелии в этом году ремонтируют 22 дома культуры. Средства на обновление – около 31 миллиона рублей – были выделены из федерального и республиканского бюджетов. В 10 учреждениях работы уже завершены, в остальных ремонт планируют завершить до конца года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики.

При поддержке Минкульта России ремонтируют шесть учреждений культуры. Например, в Калевальском доме культуры привели в порядок кровлю, потолок, установили противопожарные двери, отремонтировали санузлы на первом этаже. В Центре культуры и досуга Гирвасского поселения починили кровлю; в Деревянском доме культуры провели ремонт внутренних помещений первого этажа; в Районном культурно-досуговом центре Пудожа установили стеклопакеты; в Сегежском районном Центре культуры и досуга привели в порядок часть кровли. В Питкярантском Доме культуры еще продолжается внутренняя отделка, ремонт электрики и санузлов, замена дверей. Работы планируют завершить до конца сентября.

В Питкярантском Доме культуры появится также современный кинозал. Благодаря поддержке Фонда кино Питкяранта получит почти 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатра и его оснащение цифровым оборудованием.

16 домов культуры в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Кемском, Олонецком, Медвежьегорском и Беломорском районах обновляют в рамках всероссийского проекта «Культура малой Родины».

Фото: vk.com