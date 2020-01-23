Жителей Карелии зовут стать донорами костного мозга

Волонтеры карельского регистра призывают жителей Петрозаводска пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга и помочь пациентам с лейкозом.

Заполнить анкеты, сдать мазок для определения параметров совместимости можно в офисе на улице Кирова, 38-а, 2 этаж, офис 4, в один из дней:

- 25 января (сб) с 13 до 16 часов;

- 30 января (ср) с 11 до 14 часов.

Жители других городов могут заполнить анкеты онлайн, а затем прислать заполненные документы и пробы по почте, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В России насчитывается чуть более 100 тысяч потенциальных доноров. За донором сохраняется право отказаться от донации, даже если он оказался совместим с пациентом. Все расходы, связанные с медобследованием и сдачей клеток костного мозга (в том числе переезд и проживание в другом городе), оплачиваются из фонда регистра.

После сдачи клеток костного мозга доноры по-разному описывают свое самочувствие. Некоторые говорят, что в течение нескольких дней чувствуют слабость, как после простуды. Другие же чувствовали себя прекрасно и готовы были на следующий день выходить на работу.