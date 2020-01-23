Заксобрание Карелии утвердило кандидатуру бизнес-омбудсмена республики

Сегодня на заседании Законодательного собрания Карелии стало известно, кто будет защищать права предпринимателей в ближайшие пять лет в нашей республике, сообщает журналист нашего портала из зала заседаний ЗС РК.

«На заседании ЗС РК была утверждена Елена Гнетова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Отмечалось, что за последние 5 лет Гнетова в этой должности «работала щепетильно, настойчиво». Кандидатура Гнетовой была согласована единогласно»,

– сообщает журналист

Для справки

Елена Георгиевна Гнетова (род. 20 февраля 1962 года, Петрозаводск, Карельская АССР, РСФСР, СССР) – российский государственный служащий, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Карелия с февраля 2013 года.