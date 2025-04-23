Жителей Карелии предупредили о скором усилении ветра

Новая напасть надвигается на Карелию после снегопада. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По информации синоптиков, с полуночи 24 апреля в северо-восточных территориях республики ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного природного явления попадут Сегежский и Беломорский округа, Кемский и Лоухский районы. Жителей республики просят быть внимательными и осторожными. © «Петрозаводск говорит»