Жителей Карелии поздравили с Днем России

Региональное правительство и парламент поздравили жителей Карелии с Днем России. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте региональных властей.

В поздравлении говорится, что праздник объединяет всех, кому дорога русская история. Говорится о том, что россияне бережно хранят в памяти мгновения детства, проведенного в городах и селах, ценят достижения соотечественников, гордятся подвигами предков. Говорится о том, что поступательному развитию страны способствует взаимодействие всех конструктивных сил, власти и общества. Далее говорится о поддержке общественных инициатив и идей предпринимателей.

«День России мы отметим интересными и познавательными мероприятиями. Поздравляем всех жителей Карелии с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» (фото gov.karelia.ru)