12 июня 2022, 10:48
Двум карельским спасателям вручили медали МЧС России
Ивана Ананьева и Сергея Четчуева наградили за «отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»
Пожарных Ивана Ананьева и Сергея Четчуева наградили за «отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте.
В прошлом году они первыми встали на защиту деревни, когда вблизи Больших Гор загорелся лес. Спасатели, жители, специалисты лесоохраны, арендаторы смогли общими усилиями остановить огонь и не дать подобраться к домам.
Глава Карелии вручил пожарным медали МЧС России. (фото vk.com)