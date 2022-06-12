12 июня 2022, 10:48
Общество

Двум карельским спасателям вручили медали МЧС России

Ивана Ананьева и Сергея Четчуева наградили за «отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»

Пожарных Ивана Ананьева и Сергея Четчуева наградили за «отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте.

В прошлом году они первыми встали на защиту деревни, когда вблизи Больших Гор загорелся лес. Спасатели, жители, специалисты лесоохраны, арендаторы смогли общими усилиями остановить огонь и не дать подобраться к домам.
Глава Карелии вручил пожарным медали МЧС России. (фото vk.com)

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Метки: 
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Иван Ананьев
Сергей Четчуев
Пожарные
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