Жителей Карелии попросили вдохнуть душу в аватар Айно

Аватар лучшего гида России Марины Ноженко представит Карелию на выставке на ВДНХ. Специалисты оцифровали фотографии сотрудницы музея «Кижи», записали голос, которым Айно будет общаться с гостями. Но процесс создания еще не завершен, аватар «оживят» в 3D.

Жителей Карелии попросили помочь сделать цифровую Айно не только технологическим чудом, но и душой региона.

Фонд венчурных инвестиций региона ждет идей, как сделать Айно умнее и интереснее. Для этого жителям республики предлагают ответить на пять вопросов. В частности, хотят узнать, на какие вопросы должна уметь отвечать Айно, какие навыки должна освоить, как должна взаимодействовать с гостями, что сделает ее незабываемой и какие культурные и исторические аспекты она должна знать.

Идеями предлагают делиться в комментариях в соцсети. // фото unsplash.com/ Marvin Meyer