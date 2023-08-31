31 августа 2023, 18:42
Начинающим музыкантам в Карелии дали возможность заявить о себе
В Петрозаводске проводится фестиваль начинающих музыкантов «Вверх»
На площади Кирова в Петрозаводске проводится мультижанровый музыкальный фестиваль под открытым небом «Вверх», в котором приняли участие начинающие музыкальные коллективы из Петрозаводска и других регионов Карелии.
«Самые популярные группы, которые определяются голосованием в соцсети, получат дальнейшее продвижение. Мы запишем им трек, выложим на популярных музыкальных сервисах под лейблом и дадим дальнейшее продвижение. Грубо говоря, мы берем под опеку группу и поднимаем ее вверх. Оттуда и название нашего фестиваля»,
— рассказала в студии «Ники Плюс» главный организатор этого события Ангелина Теракова.
Подробности — в программе «Гость в студии». (Видео)