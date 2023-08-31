31 августа 2023, 18:42
Культура

Начинающим музыкантам в Карелии дали возможность заявить о себе

В Петрозаводске проводится фестиваль начинающих музыкантов «Вверх»

На площади Кирова в Петрозаводске проводится мультижанровый музыкальный фестиваль под открытым небом «Вверх», в котором приняли участие начинающие музыкальные коллективы из Петрозаводска и других регионов Карелии.

«Самые популярные группы, которые определяются голосованием в соцсети, получат дальнейшее продвижение. Мы запишем им трек, выложим на популярных музыкальных сервисах под лейблом и дадим дальнейшее продвижение. Грубо говоря, мы берем под опеку группу и поднимаем ее вверх. Оттуда и название нашего фестиваля»,

— рассказала в студии «Ники Плюс» главный организатор этого события Ангелина Теракова.

Подробности — в программе «Гость в студии». (Видео)

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Карелия
Петрозаводск
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